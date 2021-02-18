Украина В Украине будут дорожать железнодорожные билеты

2021-02-18 17:30

С марта-апреля стоимость железнодорожных билетов в Украине ежемесячно будет дорожать на 2%, до конца текущего года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Отмечается, что подорожание предусмотрено финансовым планом «Укрзализныци». Кроме того при покупке билетов заранее будет действовать скидка до 40%.

«Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом «Укрзализныци».

Как сообщалось ранее, что в украинских пассажирских поездах в ближайшее время появится Wi-Fi. В первую очередь запустят в скоростных поездах Интерсити +.

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