С марта-апреля стоимость железнодорожных билетов в Украине ежемесячно будет дорожать на 2%, до конца текущего года.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отмечается, что подорожание предусмотрено финансовым планом «Укрзализныци». Кроме того при покупке билетов заранее будет действовать скидка до 40%.
«Будут ли повышаться цены на билеты на пассажирские железнодорожные перевозки?... Я бы не назвал это повышением. Это у нас будет очень такая легкая индексация, начиная с марта-апреля, по 2% в месяц до конца года. Это предусмотрено финансовым планом «Укрзализныци».
Как сообщалось ранее, что в украинских пассажирских поездах в ближайшее время появится Wi-Fi. В первую очередь запустят в скоростных поездах Интерсити +.
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