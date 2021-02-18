Украина В Украине могут ввести запрет на Tik Tok и другие «деструктивные сети»

2021-02-18 19:00

Уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба поддерживает запрет в Украине соцсетей, у которых нет контроля за вредным для детей контентом, в том числе сети Tik Tok. Об этом детский омбудсмен сказал в комментарии УНН.

"Хочу вам сказать, что буквально сегодня днем мне звонила директор одной из школ под Киевом, и она сказала, что только они собрали более 10 тыс. подписей от учителей и родителей о запрете Tik Tok", - сообщил Кулеба.

Он отметил, что соответствующая практика на сегодня и в других странах, например в США или в Италии.

"Однозначно, я за запрет таких деструктивных сетей, потому что они неконтролируемые, и вопросы контроля поднимался. Но это должен делать провайдер - владелец Tik Tok имеет так же, как в Facebook или Youtube, должен контролировать контент и не позволять обнародование деструктивного контента. Этого, как раз, в Tik Tok и нет", - отметил омбудсмен.

Говоря о том, возможно ли установить запрет Tik Tok на законодательном уровне, собеседник отметил, что это - вопрос парламента.

"Кто-то должен подать законопроект. Я не имею таких полномочий подавать, поэтому здесь должен кто-то из парламента подать законопроект. Если парламент поддержит, то эта сеть в Украине может быть запрещена ", - сказал он.

В лицее в Боярке, недалеко от Киева, 16 февраля две семиклассницы отравились препаратом "Дротаверин", одна девочка погибла, другая - госпитализирована.

Позже в прокуратуре сообщили, что две ученицы "увидели в одной из соцсетей видео с призывом выпить 40 таблеток медицинского препарата и решили попробовать", что в итоге и привело к трагедии.

Начато уголовное производство по факту доведения девушек до самоубийства.

Стоит отметить, на следующий день после инцидента стало известно, что в Умани в школе две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу.

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