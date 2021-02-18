На Украину снова надвигается непогода: четыре области уже засыпает снегом

По информации МВД, в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях местами наблюдается незначительный снег.
Цитата
"Наблюдается местами незначительный снег в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.
Детали
По информации Укравтодора проезд по дорогам общего пользования обеспечено.
Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено 920 человек и 670 ед. техники.
Продолжает работать 4 ед. тяжелой инженерной техники ДСНС:
- в Хмельницкой области - 1 ед .;
- в Ивано-Франковской области - 2 ед .;
- во Львовской области - 1 ед.
Продолжают дежурство 10 человек и 6 единиц техники ДСНС на перевалах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Подразделениями ДСНС с начала непогоды высвобождено более 2846 ед. автотранспорта, в т.ч. 113 карет СМП и 87 автобусов.
Оказана помощь более 5560 лицам. Убрано 25 поваленных деревьев.
Прогноз погоды в Украине на 19 февраля
В Украине без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье снег, на юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 20-25° мороза, днем 7-12° мороза, в южных, юго-восточных областях, на Закарпатье и местами на Прикарпатье ночью 11-18° мороза, днем от 5° мороза до 1° тепла.
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 20-25°, в Киеве 20-22° мороза, днем 9-12° мороза.
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