Украина На Украину снова надвигается непогода: четыре области уже засыпает снегом

2021-02-18 20:00

По информации МВД, в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях местами наблюдается незначительный снег.

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"Наблюдается местами незначительный снег в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях", - говорится в сообщении.

Детали

По информации Укравтодора проезд по дорогам общего пользования обеспечено.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено 920 человек и 670 ед. техники.

Продолжает работать 4 ед. тяжелой инженерной техники ДСНС:

- в Хмельницкой области - 1 ед .;

- в Ивано-Франковской области - 2 ед .;

- во Львовской области - 1 ед.

Продолжают дежурство 10 человек и 6 единиц техники ДСНС на перевалах в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Подразделениями ДСНС с начала непогоды высвобождено более 2846 ед. автотранспорта, в т.ч. 113 карет СМП и 87 автобусов.

Оказана помощь более 5560 лицам. Убрано 25 поваленных деревьев.

Прогноз погоды в Украине на 19 февраля

В Украине без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье снег, на юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 20-25° мороза, днем 7-12° мороза, в южных, юго-восточных областях, на Закарпатье и местами на Прикарпатье ночью 11-18° мороза, днем от 5° мороза до 1° тепла.

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 20-25°, в Киеве 20-22° мороза, днем 9-12° мороза.

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