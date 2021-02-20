Украина В марте некоторым украинцам повысят пенсии на 800 гривен

2021-02-20 11:00

Украинцев с 1 марта ждет плановый перерасчет пенсий.

Об этом сообщает «Хвиля».

Ориентировочно индексация составит 11%. Так, при пенсии в 7272 гривны, прибавка составит 800 грн, а при выплате в 9090 грн - 1000 грн.

Однако если размер пенсии меньше минимальной на 11% и из бюджета компенсируется разница, то после осовременивания сумма не изменится.

11% – это половина прошлогодней инфляции плюс половина от среднего роста зарплат за три года. Каждый год эта цифра меняется.

Согласно постановлению Кабинета Министров, индексацию должны провести в марте, так как вся необходимая статистика собирается только к этому месяцу.

Также следует отметить, что если правительство в ближайшее время не примет соответствующее постановление, то дату индексацию могут перенести.

В 2020 году ее задержали до мая, но все же провели.

Кроме этого, сейчас Министерство социальной политики намерено внести изменения в закон и уже на этом уровне закрепить обязательство проводить перерасчет пенсий с 1 марта.

Индексация в марте – это не последнее повышение пенсий в Украине и выплата будет расти из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

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