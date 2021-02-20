Коронавирус «Конец бумажных трудовых книжек»: как будут учитывать стаж для пенсии

2021-02-20 15:00

Главным документом для назначения пенсии украинцам долгое время служила бумажная трудовая книжка. Однако вскоре этот документ может исчезнуть, поскольку в Украине запускают полноценную работу электронных трудовых книжек.

Верховная Рада окончательно утвердила законопроект № 3623 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».

Об этом со ссылкой на слова экспертов в области трудового права сообщают «Факты» в пятницу, 19 февраля.

По их словам, разграничение трудового и страхового стажа началось в Украине с 2004 года. С этого момента при наступлении страховых случаев, таких как профессиональное заболевание или несчастный случай на производстве, беременность и роды и так далее, а также по достижении пенсионного возраста учитывается не трудовой стаж, а именно страховой.

Однако учет трудовой деятельности осуществлялся на основании документа, который подтверждает наличие трудовых отношений. Это трудовая книжка в бумажном формате.

Страховой стаж исчисляется и будет исчисляться по данным, содержащимся в Государственном реестре застрахованных лиц (статья 20 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»), а за периоды до 1 января 2004 года информация, не внесенная в реестр, будет учитываться в порядке, предусмотренном в действовавшем ранее законодательстве.

Для этого каждому застрахованному лицу необходимо будет создать личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (далее — ПФУ). Обращение граждан за назначением или перерасчетом пенсии будет осуществляться путем подачи заявления и других документов, необходимых для назначения или перерасчета пенсии, в территориальный орган ПФУ или в уполномоченный им орган.

Ранее мы сообщали, что Министерство социальной политики призывает как можно скорее начать внедрение накопительной пенсионной системы. При этом предложения по соответствующим законопроектам уже переданы профильному комитету Верховной Рады.