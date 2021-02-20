Украина Шмыгаль рассказал, что будет с субсидиями на покрытие коммуналки

2021-02-20 13:30

 

Субсидии и льготы на оплату коммунальных услуг получают почти 5 миллионов домохозяйств и их хватит для всех нуждающихся.

Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сейчас в Украине фактически 5 млн домохозяйств получают помощь от государства. Среди них 3 млн — это субсидианты, 1,8 млн получателей получают льготы от государства. Хочу заверить, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается", — заявил он.

Глава Кабмина сказал, что назначенные в январе субсидии были выплачены 1 февраля. Их объем составил 5 млрд. грн.

Шмыгаль отметил, что в марте необходимая сумма госпомощи будет на 1,5-2 млрд. грн. меньше.

Он также подчеркнул, что правительство в значительной мере упростило процедуру получения субсидий и в большинстве случаев они предоставляются сразу после оформления заявки.

Напомним, ранее мы писали, что для получения субсидии на коммунальные услуги необходимо заявление, декларацию о доходах/расходах проживающих в домохозяйстве, договор найма (аренды) жилья.

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