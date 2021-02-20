Украина Сильные морозы заменит оттепель: в Украину идет резкое потепление

2021-02-20 12:30

 

Резкий скачок температуры следует ожидать днем 20 февраля.

В ближайшие дни в Украине будет держаться морозная погода, а на выходных резко потеплеет и придет оттепель.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

Так, по прогнозам синоптиков, температура 19 февраля ночью еще будет составлять 20-25°, днем 8-13° мороза, в южной части, большинстве восточных областей и в Закарпатье ночью 13-18°, днем 3-8° мороза (на Закарпатье 0-5° тепла). Однако с 20 февраля морозы начнут ослабевать и составят ночью 10-15° мороза, в Сумской области до 20°, а уже днем температура резко поднимется — будет около 0°, на севере Левобережья 1-6° мороза, в западных областях и в Одесской области ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.

В воскресенье, 21 февраля, температура воздуха продолжит подниматься и в течение суток будет от 3° тепла до 3° мороза, на северо-востоке и востоке страны ночью 4-10° мороза, днем на Закарпатье, местами Прикарпатье и крайнем юге страны 4-10° тепла.

22 февраля ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 4-10° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 13° тепла, в восточных областях 0-5° тепла.

В Киеве 19 февраля ночью 20-22° мороза, днем 8-10° мороза 20 февраля ночью 10-12° мороза, днем около 0°. 21-22 февраля в столице температура ночью 0-2° мороза, днем 21 февраля 1-3° тепла, 22 февраля 6-8° тепла.

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