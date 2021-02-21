Украина Могли бы платить копейки: названа реальная стоимость газа в Украине

2021-02-21 11:30

 

В Украине цена на газ могла бы быть на уровне 3-4 грн за кубометр, но украинцы вынуждены платить больше, поскольку НАК "Нафтогаз Украины" играет роль налогового агента.

Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, "Укргаздобыча" добывает украинский газ по цене 1,4 грн за куб, но "Нафтогаз" вынужден ставить цену на газ на уровне 6-7 грн.

"Мы можем посмотреть реальную цену газа по отчетам "Укргаздобычи". В 2019 году себестоимость добычи газа составила 1,40 грн за метр кубический. В систему "Нафтогаза" этот газ передавался от "Укргаздобычи" по цене 2,60 - 2,80 грн. То есть в этой стоимости учтены почти все расходы даже НАК "Нафтогаз Украины". Поэтому 3 грн - это реальная цена. Я бы только добавил к ней где-то 20%, чтобы у нас была возможность привлечь средства для реновации жилого фонда для снижения потребления газа в многоквартирных домах", - отметил Попенко.

Он добавил, что власть не может снизить тарифы из-за того, что "Нафтогаз" является самым большим налоговым агентом на сегодня, который наполняет государственный бюджет.

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