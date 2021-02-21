Украина В Украине изменят размер минимальной пенсии

2021-02-21 12:03

С 1 июля 2021 года размер минимальной пенсии в Украине вырастет с 1769 до 1754 гривен – на 85 гривен. В то же время вырастет на 850 гривен и размер максимальной пенсии – 18540 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Всего в 2021 году пенсии будут повышать пять раз. В июле перерасчет будет связан с повышением прожиточного минимума. Также с 1 июля будут повышены надбавки за сверхстаж, которые наисляюются в размере 1% от минимальной пенсии за каждый «лишний» год стажа.

Отметим, что согласно законодательству Украины размер пенсии не должен быть ниже прожиточного минимума, поэтому выплаты пересчитывают и с ростом этого показателя. Стоит подчеркнуть, что реальный размер прожиточного минимума в разы выше.

В Минсоцполитики отмечают, что методика расчета прожиточного минимума устарела, а его размер должен быть почти в два раза выше.

В бюджет страны также закладывают устаревшие цифры.

Если реальный прожиточный минимум на пенсионера составляет 3370 грн, то в бюджете – всего лишь 1769 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что компания "Укрпочта" собирается доставлять украинцам пенсии до конца марта, после чего эта услуга может быть отменена.

Также сообщалось, что в марте некоторым украинцам повысят пенсии на 800 гривен.

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