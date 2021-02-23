Украина ПФУ предупредил о ситуации с пенсиями в феврале

2021-02-23 17:30

23 февраля, по утвержденному ранее графику, ПФУ профинансировал выплаты пенсий на сумму в 1,5 млрд. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Обеспечено финансирование пенсий января на общую сумму 37,4 млрд грн.", — сказано в сообщении.

ПФУ отметил, что пенсионеры получат выплаты в определенные для них даты.

Ранее сообщалось о том, как с 1 апреля в Украине произойдет повышение пенсионного возраста для женщин. Оно коснется тех, кто в 2021 году выйдет на заслуженный отдых.

Так, возраст для выхода на пенсию вырастет с 59,5 до 60 лет. Однако и в этом возрасте не все смогут начать получать пенсионные выплаты, а только те, у которых страховой стаж не меньше 28 лет.

При этом, в Украине изменили порядок учета стажа при расчете пенсий для тех украинцев, которые работали на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей до 2004 года.

Теперь, согласно новой процедуре, подтверждать периоды работы, которые засчитываются в трудовой стаж для начисления пенсии, нужно будет также и лицам, работавшим в период до 1 января 2004 года на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории.

Это понадобится и в том случае, если в трудовой книжке есть записи с исправлением, или недостоверные или неточные записи о периодах работы.

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