Индексация пенсий в Украине, появилось важное заявление Шмыгаля: "Для пенсионеров, у которых есть..."

Пенсии в Украине вырастут на 11%, но это коснется не всех
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 февраля 2021.
Так, с первого марта пенсии вырастут на 11%, что говорит о среднем повышении выплат на более чем 300 грн. Индексация коснется восьми миллионов украинцев.
В сообщении отмечается, что на данный момент в законодательстве нет точной даты, когда Правительство будет индексировать пенсии. Шмыгаль заявил, что уже подан законопроект об автоматической индексации пенсии и она будет проходить ежегодно с 1 марта.
Таким образом, именно закон будет определять дату увеличения пенсионных выплат.
В конце глава правительства заявил, что в этом году Кабмин вместе с парламентом будет решать все нормативные вопросы для запуска второго уровня пенсионной системы для ввода накопительной пенсии.
В Министерстве социальной политики уточнили, что размер пенсий в среднем повысится на 308 гривен. Минимальное повышение составит 100 гривен. Минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, у которых есть длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) составит 2200 гривен.
Напомним, система накопительных пенсий предусматривает, что каждый человек сам себе откладывает на будущую пенсию, ежемесячно перечисляя процент от заработанного.