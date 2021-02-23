Украина Индексация пенсий в Украине, появилось важное заявление Шмыгаля: "Для пенсионеров, у которых есть..."

2021-02-23 18:32

Пенсии в Украине вырастут на 11%, но это коснется не всех

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 февраля 2021.

Так, с первого марта пенсии вырастут на 11%, что говорит о среднем повышении выплат на более чем 300 грн. Индексация коснется восьми миллионов украинцев.

В сообщении отмечается, что на данный момент в законодательстве нет точной даты, когда Правительство будет индексировать пенсии. Шмыгаль заявил, что уже подан законопроект об автоматической индексации пенсии и она будет проходить ежегодно с 1 марта.

Таким образом, именно закон будет определять дату увеличения пенсионных выплат.

В конце глава правительства заявил, что в этом году Кабмин вместе с парламентом будет решать все нормативные вопросы для запуска второго уровня пенсионной системы для ввода накопительной пенсии.

В Министерстве социальной политики уточнили, что размер пенсий в среднем повысится на 308 гривен. Минимальное повышение составит 100 гривен. Минимальная пенсионная выплата для пенсионеров, у которых есть длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) составит 2200 гривен.

Напомним, система накопительных пенсий предусматривает, что каждый человек сам себе откладывает на будущую пенсию, ежемесячно перечисляя процент от заработанного.

Эти деньги будут аккумулироваться на индивидуальных пенсионных счетах. В случае преждевременной смерти человека, средства обещают передавать наследникам.