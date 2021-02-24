Украина Всех задержанных на акции протеста возле Офиса президента в Киеве уже отпустили

2021-02-24 09:12

На акции протеста возле Офиса президента в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненко правоохранители задержали 24 человека. на этот момент полиция уже подпустила их. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в полиции.

Отмечается, что участие в протесте приняли более 2000 человек.

"Всего 24 активных участников акции доставляли в управление полиции. У них отобрали объяснения и отпустили", - заявили в полиции.

В Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко во вторник, 23 февраля, под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Появились сообщения о пострадавших и задержанных.

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