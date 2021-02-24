Украина Всех задержанных на акции протеста возле Офиса президента в Киеве уже отпустили

2021-02-24 09:12

На акции протеста возле Офиса президента в Киеве в поддержку активиста Сергея Стерненко правоохранители задержали 24 человека. на этот момент полиция уже подпустила их. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в полиции.

Отмечается, что участие в протесте приняли более 2000 человек.

"Всего 24 активных участников акции доставляли в управление полиции. У них отобрали объяснения и отпустили", - заявили в полиции.

В Киеве на акции в поддержку Сергея Стерненко во вторник, 23 февраля, под Офисом президента вспыхнули столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Появились сообщения о пострадавших и задержанных.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Дело Стерненко: протестующие объявили акцию на Банковой бессрочной

2021-02-24 09:41

Волна протестов в РФ: На акциях в поддержку Навального арестовано более 5 тыс человек

2021-02-01 08:12

"Украина решительно осуждает". В МИД высказались о задержаниях на митингах в поддержку Навального

2021-01-24 11:00

фото В Офисе Зеленского уверяют, что шляпа на главной елке в Киеве - это инновация

2020-12-14 09:11

Еще новости в разделе "Украина"

"Денег не хватало" - в Слуге народа назвали причину повышения тарифов на электричество

2021-02-24 13:14

Задерживающих зарплату работодателей обязали выплачивать людям компенсации

2021-02-24 12:16

КАРТА Прогноз погоды: 24 февраля Украину снова накроют снегопады, объявлен повышенный уровень опасности

2021-02-24 11:15

В прокуратуре детально пояснили, за что именно Стерненко приговорен к 7 годам тюрьмы

2021-02-24 10:38
Все статьи раздела "Украина"

Украина

"Денег не хватало" - в Слуге народа назвали причину повышения тарифов на электричество 2021-02-24 13:14
Задерживающих зарплату работодателей обязали выплачивать людям компенсации 2021-02-24 12:16
КАРТА Прогноз погоды: 24 февраля Украину снова накроют снегопады, объявлен повышенный уровень опасности 2021-02-24 11:15
В прокуратуре детально пояснили, за что именно Стерненко приговорен к 7 годам тюрьмы 2021-02-24 10:38