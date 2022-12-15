Политика Появились подробности задержания в Одессе морской блогерши КРИСТИНЫ КОРОЛЬ

2022-12-15 11:26
 
 
Появились новые подробности ареста известной активистки Кристины Король. В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что с февраля месяца, она вместе с группой лиц зарабатывали на моряках, помогая им получить, так называемый, «белый билет» для выезда на работу за границу. 
 
Тариф за незаконный выезд устанавливался в зависимости от должности моряка. В среднем сумма составляла от 7500 до 9 тысяч долларов США. В эту цену входили «липовые» справки о состоянии здоровья моряка. Чтобы справки «сработали» и можно было избежать призыва, под руководством Кристины Король регулярно проходили митинги и осуществлялось давление на военную администрацию. 
 
Также в ходе оперативно-следственных мероприятий стало известно, что девушка работала в связке с куратором тренажерного центра НЦФМТ - Валерием Постолатием. Неформально этот тренажерный центр принадлежит начальнику полицейского следствия Приморского района  г. Одессы - Андрею Мащенко, который и обеспечивал «крышу» всей схеме. 
 
Сегодня Кристине Король и всем фигурантам уголовного дела будет избрана мера пресечения. Известно, что девушка уже не раз была замечена в громких коррупционных скандалах.  Используя большую базу моряков, блогер сделала себе имя, устраивая митинги с провокациями. Также на ее счету десятки историй, где морякам была обещана работа без прохождения соответствующих экзаменационных тестов. 
 
К слову, передача денег от моряков - к общественнице и далее вверх по коррупционной схеме, осуществлялась через ее родного отца - Юрия Король, такого же активного участника протестов. Эти и другие факты мошенничества лягут в основу уголовного дела. По предварительным оценкам,  за 10 месяцев преступной деятельности группа осуществила «услуг» на полмиллиона долларов США.

 

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