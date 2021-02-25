Данные по катастрофе лайнера МАУ в Иране могут быть умышленно искажены, - отчет ООН

Заявления Ирана по поводу причин катастрофы самолета рейса PS752 МАУ могут быть умышленно искажены, указано в отчете ООН по правам человека.
Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламард заявила, что в позиции иранской стороны вызывают вопросы шесть серьезных нюансов, целью которых может быть дезориентация мировой общественности.
"Несоответствия в официальных объяснениях, кажется, озвучены для того, чтобы создать максимум путаницы и минимум ясности. Они кажутся надуманными, чтобы ввести в заблуждение и сбить с толку", – возмутилась представительница ООН.
Она также добавила, что после шести месяцев расследования гибели 176 человек на борту украинского самолета направила в декабре 2020 года правительству Ирана подробные замечания и вопросы об обстоятельствах ракетного удара по борту. Однако ответа нет до сих пор.
"В объяснениях иранских властей относительно того, как подразделение "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) нанесло удар по гражданскому самолету, есть много несоответствий. Проще говоря, они не сходятся", – подчеркнула Калламард.
Также Агнес Калламард перечислила настораживающие моменты.
Эти нюансы усугублялись отказом иранского правительства в течение трех дней признать, что самолет был сбит его военными, хотя высокопоставленные власти почти сразу узнали, что произошло.
"Вместо того, чтобы начать надлежащее расследование, власти разрешили разграбить место крушения, а затем снести бульдозером, препятствуя сбору улик и лишая семьи незаменимых памятных вещей тех, кого они потеряли", – возмутилась Калламард.
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