Коронавирус Вакцинация началась: первый укол индийским CoviShield сделали анестезиологу из Черкасс

2021-02-24 14:39

Индийскую вакцину от коронавируса CoviShield одной из первых доставили в Черкассы. Тут будет работать шесть мобильных бригад, одна в самих Черкассах, остальные в области. 

Как сообщает Сегодня, 24 февраля в регион уже доставили 16 200 доз вакцин. Препрат находится на складах одной из фармацевтических компаний.

Ожидается, что сегодня вакцинируют первых 100 медиков в областной больнице. Первым вакцинировали врача-анестезиолога Евгения Горенко, который рассказал, почему решил делать прививку.

"Вакцинация является одним из маркеров цивилизованности. Я выступаю за вакцинацию, потому что лучше предупредить, чем лечить. К сожалению, мы видели очень много плохих моментов, есть пациенты, которые отказываются от вакцинации", - сказал он.

Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Сама процедура прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.

После укола пациентов обязательный контроль врача в течение 30 минут, чтобы обезопасить от возможной реакции.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Каким препаратом начнут вакцинацию в Украине - цена, плюсы, минусы и побочные эффекты Covishield

2021-02-22 11:15

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине запретили пассажирские перевозки в "красной" зоне карантина: что нужно знать

2021-02-24 17:30

Первый вакцинированный против коронавируса украинец рассказал о самочувствии

2021-02-24 16:30

Вакцинация началась: первый укол индийским CoviShield сделали анестезиологу из Черкасс

2021-02-24 14:39

Вспышка COVID-19 зафиксирована сразу в двух областях - за сутки в стране почти 6 тыс. новых случаев

2021-02-24 12:42
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине запретили пассажирские перевозки в "красной" зоне карантина: что нужно знать 2021-02-24 17:30
Первый вакцинированный против коронавируса украинец рассказал о самочувствии 2021-02-24 16:30
Вакцинация началась: первый укол индийским CoviShield сделали анестезиологу из Черкасс 2021-02-24 14:39
Вспышка COVID-19 зафиксирована сразу в двух областях - за сутки в стране почти 6 тыс. новых случаев 2021-02-24 12:42