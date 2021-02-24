Коронавирус Вакцинация началась: первый укол индийским CoviShield сделали анестезиологу из Черкасс

2021-02-24 14:39

Индийскую вакцину от коронавируса CoviShield одной из первых доставили в Черкассы. Тут будет работать шесть мобильных бригад, одна в самих Черкассах, остальные в области.

Как сообщает Сегодня, 24 февраля в регион уже доставили 16 200 доз вакцин. Препрат находится на складах одной из фармацевтических компаний.

Ожидается, что сегодня вакцинируют первых 100 медиков в областной больнице. Первым вакцинировали врача-анестезиолога Евгения Горенко, который рассказал, почему решил делать прививку.

"Вакцинация является одним из маркеров цивилизованности. Я выступаю за вакцинацию, потому что лучше предупредить, чем лечить. К сожалению, мы видели очень много плохих моментов, есть пациенты, которые отказываются от вакцинации", - сказал он.

Второй вакцинировали старшую сестру реанимационного отделения Нонну Хачатрян. Сама процедура прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.

После укола пациентов обязательный контроль врача в течение 30 минут, чтобы обезопасить от возможной реакции.

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