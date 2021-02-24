Украина В Украине утвердили программу предотвращения домашнего насилия: какие нововведения

2021-02-24 22:00

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 24 февраля, одобрил проект постановления "Вопросы Государственной социальной программы предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2025 года". О том, что предлагает программа, сообщили в Минсоцполитики.

Цитата:

"Сегодня на заседании правительства утверждена Государственная программа предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола на период до 2025 года. Программой предусмотрены следующие шаги. Впервые будут разработаны типовые программы для пострадавших и соответствующие программы для детей-обидчиков с методическими рекомендациями их выполнения; формы статистической отчетности и т.д.", - сообщили в министерстве.

Детали

По данным Минсоцполитики, программой предусмотрено расширение сети, в частности дополнительно создано 450 специализированных служб поддержки пострадавших (приютов, мобильных бригад социально-психологической помощи, дневных центров социально-психологической помощи/специализированных служб первичного социально-психологического консультирования).

Уже в 2021 году предусмотрено проведение судебных заседаний в дружеском в отношении ребенка окружении.

К 2022 году предусмотрено обновление Государственных стандартов по обеспечению включения в компоненту дошкольного, начального, среднего, профессионального, высшего образования положений относительно ценностных ориентиров ненасильственного поведения.

Каждый год предусмотрено прохождение 125 лицами психологической программы подготовки судей, прокуроров, адвокатов, следователей по реализации норм права в интересах пострадавшего ребенка с учетом международных стандартов и рекомендаций.

Введены меры обеспечения индивидуального подхода к допросу детей независимо от их статуса в уголовном производстве.

Предусмотрено привлечение бизнеса к развитию системы предотвращения и противодействия насилию и/или насилию по признаку пола, в том числе предотвращения насилия в трудовых коллективах, как части корпоративной социальной ответственности.

Созданы кабинеты первичной помощи пострадавшим лицам на базе учреждений здравоохранения.

Ориентировочный объем расходов, предусмотренных на реализацию государственной программы в течение 2021-2025 годов, составит:

- из государственного бюджета - 833 083,7 тыс. грн,

- из местных бюджетов - 391 180,9 тыс. грн,

- из других источников - 102,0 тыс. грн.

Справка

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине создано и функционирует 33 приюта в 18 областях и Киеве, 304 мобильные бригады социально-психологической помощи пострадавшим лицам, 10 дневных центров социально-психологической помощи пострадавшим лицам. Все эти специализированные службы поддержки направлены на оказание социальных услуг, в том числе предоставления временного убежища лицам, пострадавшим от домашнего насилия и насилия по признаку пола.

В течение 2020 года зафиксировано 211 362 обращения по поводу домашнего насилия, на 61,9% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (130 514 обращений), из них:

- от детей поступило 2765 обращений, что составляет 1,3% от общего количества;

- от женщин - 180 921 обращения, что составляет 85,6% от общего количества;

- от мужчин - 27 676 обращений, что составляет 13,1% от общего количества обращений.

Учтено 262 обращения о совершении домашнего насилия в отношении лиц с инвалидностью.

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