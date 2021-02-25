Украина Почему за протестами в поддержку Стерненко стоят РФ и ОПЗЖ

2021-02-25 10:22

23 февраля в крупнейших городах Украины прошла акция, участники которой требовали освободить Сергея Стерненко, приговоренного к 7 годам лишения свободы. Тысячи людей вышли требовать свободы для уголовного преступника, который свой срок получил за похищение и пытки. Причем не простого человека, а депутата областного совета. Понятно, что большинство участников акции не осознавали, что вышли в поддержку жестокого рецидивиста, на счету у которого не только похищение и пытки, но и настоящее убийство. Эти люди стали жертвами манипуляций политических сил, которые прилагают все силы для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и максимально опорочить действующую власть.

Показательно, что эта акция стала совместным проектом политиков и сил, которые в публичной плоскости изображают из себя врагов и уже много лет ведут показушно-непримиримую борьбу на людях, но на самом деле являются партнерами по бизнесу и давно сотрудничают в интересах спецслужб Российской федерации. Речь о Петре Порошенко, подконтрольной ему «Европейской солидарности» и функционерах от ОПЗЖ, а также их карманных группировках.

Благодаря своевременным действиям киберполиции, мы можем восстановить хронологию подготовки акции, а также личности заказчиков и организаторов. Приговор Стерненко суд вынес 23 февраля. В тоже день после обеда, сразу после того, как новость распространилась, началась подготовка к акции. В нашем распоряжении оказались скриншоты переписок, в которых организаторы обсуждают платное участие в протестах. Люди должны были выполнять роль массовки. К примеру, В Киеве участникам платили 250 грн. за 2 часа стояния под Офисом Президента. И еще 15 грн. за каждого приведенного человека. Характерно, что акция продлилась ровно 2 часа. Люди протестовали ровно столько, за сколько им заплатили.

Сотрудники киберполиции выяснили, что для создания видимости массовых протестов организации акции использовали телеграм-каналы по трудоустройсву. В частности, объявления о наборе массовки для акции публиковались в группах «Работа в Киеве», «Работа для студентов», «Митинги и массовки». Люди, публиковавшие эти объявления использовали анонимайзеры и фейковые аккаунты. Но сотрудникам киберполиции все-таки удалось установить личности организаторов провокаций 23 февраля.

Ими оказались ранее судимый за распространение порнографии Русла Грищук из Бердичева, уроженец Николаева Андрей Шабала, бывший крымчанин, а ныне житель Херсона Александр Задорожный, а также несколько еще не установленных личностей.

Призывы к протестам публиковались и в открытых аккаунтах в соцсетях. В частности, на принадлежащих Сергею Стерненко. Правда там о платном и заказном характере акции не говорилось ни слова. Однако четко совпадало место и время проведения.

Одним из наиболее активных участников акций оказался Владимир Парасюк — один из самых скандально известных активистов Евромайдана, депутат Верховной Рады 8 созыва. В 2017 году следствие установило, что Парасюк вместе со свои отцом расстреливал из огнестрельного оружия сотрудников Беркута и Внутренних войск, чтобы спровоцировать более кровопролитные столкновения с протестующими.

Во время протестов 23 февраля Парасюк вырвал у одного из правоохранителей шлем и передал его другим протестующим в качестве трофея. Помимо Парасюка в толпе протестующих были и другие радикальные активисты, которые нападали и избивали сотрудников полиции, а затем подожгли несколько отобранных у правоохранителей шлемов.

Кто же координировал протесты в разных городах? Откуда протестующие получали указания и деньги на проплату массовки? Рассмотрим все по городам.

В Одессе под зданием Приморского районного суда беспорядки устраивали представители так называемых общественных организаций “Національний спротив”, “Гонор”, “Рада громадської безпеки”, а также партий “Народний рух України” и “Европейська солідарність”. Действия протестующих, в частности, координировали члені “Европейской солидарности” Валентина Шульц и Уляна Супрун.

В Харькове в заказных протестах участвовали общественные организации «Спілка ветеранів АТО», «Світанок» и партии «Демократична сокира». Около 100 человек протестующих пытались заблокировать проезжую часть городских улиц.

Довольно многочисленные протесты получились во Львове. Около 700 представителей общественных организаций «Рух опору капітуляціії», «Комітету Майдану Львівщини», «Суспільство майбутнього», «Справа громад», а также партий «Європейська солідарність», «Демократична сокира», «Українська галицька партія» митинговали под зданием городской ратуши.

Протесты за освобождение Стерненко прошли в Чернигове, Полтаве, Житомире, Сумах, Черновцах, Хмельницком, Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковсе, Кировограде, Ровно, Виннице. Глядя на этот список как-то тяжело представить, что сторонники Стерненко живут по всей Украине.

В Киеве протест получился самым большим. Около 2000, среди котороых замечены члены организаций и партий «Рух опору капітуляціії», «Правий сектор», «ОУН», «Справа громад», «Європейська солідарність», «Голос» и других. Киевские протесты координировали Петр Порошенко, Мирослав Гай, Николай Козанивский и даже депутат от «Слуги народа» Гео Лерос.

Все перечисленные организации являются зонтичной структурой, так или иначе подконтрольной Петру Порошенко. Бывший президент, очевидно не оставил мыслей о реванше и всячески старается раскачать ситуацию в стране.

Тайный деловой партнер Порошенко Виктор Медведчук, который, благодаря протекции Порошенко, в предыдущие годы стал монополистом в сфере импорта газа и нефтепродуктов из РФ в Украину, является спонсором описанных нами протестов. Хотя понятно, что настоящий заказчик располагается за северной границей Украины.

Не так давно президент Зеленский закрыл пропагандистский рупор Кремля в виде каналов 112, NEWSONE и ZiK и наложил санкции на компании, принадлежащие Медведчуку и (через Медведчука) Путину. Структуры Медведчука, а также террористы ЛДНР остались без финансирования. Это вынудило Медведчука и его кураторов из ФСБ пойти на крайние меры.

Они решили максимально дестабилизировать страну, чтобы вынудить Зеленского и его команду вернуть контроль над активами и инструментами российской пропаганды. Дело Стерненко подошло почти идеально. Ведь никому не придет в голову искать след ОПЗЖ в протестах вокруг одного из их главных противников. Впрочем, не подвернись Стерненко, они нашли бы другие поводы раскачать ситуацию. Главное чтобы власть чувствовала себя неудобно и почаще отвлекалась от решения реальных проблем и наведения порядка в стране.

Те, кто открыто представляет протесты пообещали, что беспорядки продолжатся. В ближайшую субботу организаторы планируют собрать еще более массовые митинги. И попытаются спровоцировать еще более серьезные беспорядки. Но как бы сильно они не пытались прятаться за патриотическими лозунгами и кричалками, они не могут отрицать, что в мире есть только одна страна, заинтересованная в дестабилизации и развале Украины. И именно в интересах этой страны проводятся подобные митинги.