Коронавирус Стало известно, сколько будет стоить одна доза вакцины от covid-19 для украинцев

2020-11-19 13:16 210

В Минздраве назвали  стоимость вакцинации от коронавируса. Так, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, одна доза вакцины для украинцев будет стоить семь долларов. По курсу НБУ на 19 ноября это 196 грн. 70 коп. 

Как сообщил медик в эфире телеканала "Украина 24", курс вакцинации будет состоять из введения двух доз, то есть 14 долл.. (393,4 грн.)

По словам Ляшко, механизм COVAX выделит Украине около 8 млн доз вакцины. При этом Минздрав сможет докупить еще дозы по специальной цене.

Сегодня стало известно, что механизм COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавирусной болезни на бесплатной основе для 20% населения. Это означает, что около 4 млн украинцев смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года бесплатно.

Напомним, ранее глава МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина вышла на финальную стадию подписания договора с американской компанией Pfizer на поставки вакцины от коронавируса.

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