Коронавирус Не явившегося на допрос в СБУ Анатолия Шария объявили в государственный розыск

2021-02-25 14:11

Блогера Анатолия Шария, который 25 февраля не явился на допрос в СБУ, объявили в государственный розыск.

Следователи СБУ ознакомили адвоката Анатолия Шария Валентина Рыбина с материалами производства, которые необходимы для сообщения о подозрении его подзащитному.

Юристу также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Ранее Служба безопасности объявила о подозрении в совершении преступления блогеру Анатолию Шарию, который "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере".

Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

По данным СМИ, в данное время Шарий проживает в Испании. На своей странице в ФБ он уверяет, что все дела на него в Украине - "чистая политика", однако вернуться в страну и в судовом порядке отстоять свою точку зрения боится.

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