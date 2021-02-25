Украина Прожиточный минимум: как в Украине планируют изменить показатель

2021-02-25 21:00

Вскоре многим пожилым украинцам таки повысят размер пенсии. Информацию о том, что с 1 марта будет проведена индексация пенсионных выплат отдельным категориям граждан, уже подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Однако главная социальная проблема в том, что реальный прожиточный минимум, то есть сумма, минимально необходимая для физического существования человека, значительно выше официального показателя.

Прожиточній минимум, который устанавливает правительство, пока что оказывает влияние на огромное количество выплат, финансовых показателей, отчислений:

зарплаты и должностные оклады;

пенсии, в том числе и минимальные пенсии;

алименты;

налоги;

пособие по безработице;

декларирование доходов;

государственные сборы;

базовая и повышенная налоговая социальная льгота (НСЛ). НСЛ, в свою очередь, используется для расчета штрафов.

Специалисты отмечают, что официальный прожиточный минимум устанавливается законом о госбюджете, а фактический ежемесячно рассчитывается Министерством социальной политики на базе наблюдений за динамикой уровня жизни граждан.

Эксперты отмечают, что функционал прожиточного минимума не ограничивается применением только социального стандарта для уровня жизни населения. Прожиточный минимум — это показатель, к которому привязан расчет социальных и других выплат в бюджетном секторе.

Всего их практически 150 выплат. Любое изменение официального прожиточного минимума означает значительное увеличение расходов бюджета. Правительство не может финансово обеспечить прожиточный минимум на его фактическом уровне, а потому занижает прожиточный минимум, определенный в законе о госбюджете.

Правительство Украины рассматривает возможность изменения устаревших расчетов и применения системы прожиточного минимума. Уже есть ряд правительственных законопроектов, предлагающих «отвязать» от прожиточного минимума ряд социальных выплат, сборов, штрафов и других платежей.

В Кабмине хотят применять прожиточный минимум только при определении основных социальных гарантий: минимальных зарплат и пенсий, социальной помощи малообеспеченным семьям. Однако, когда законопроекты рассмотрит парламент, пока неизвестно.

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