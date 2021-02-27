Украина В Украине введут годовую цену на газ: стала известна точная дата

2021-02-27 12:30

 

С 1 апреля 2021 года начнет действовать фиксированная годовая цена на газ для населения.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в Кабмине.

До этого времени потеряет силу установленный государством максимальная цена в 6,99 грн за кубометр. Потом операторы установят цену на год и также будут предлагать тариф на месяц (до 25 числа).

Например, цена на газ за апрель составит 6,99 грн за кубический метр, а за год - 7,5 гривен.

По словам собеседника издания, украинцы смогут перейти с годового тарифа на месячный, а также обратно. Люди могут выбрать удобный для них вариант.

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