Украина Как в Украине будет проходить растаможка «евроблях»: названы цены и сроки

2021-02-27 13:00

Верховная Рада приняла в первом чтении два законопроекта (4643-д и 4644-д) относительно растаможивания авто на иностранной регистрации.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Auto24.

Стоимость растаможивания "евробляхи" будет зависеть от трех показателей: объема двигателя (сумма ставки рассчитывается умножением показателя на коэффициент); года выпуска (если от даты ее изготовления прошло меньше 10 лет, то эта ставка не начисляется); типа двигателя (если авто на дизеле, придется доплатить еще € 100).

Для растаможивания авто необходимо подготовить пакет следующих документов: техпаспорт, в котором указан адрес отдела коммуникаций; паспорт с идентификационным кодом; свидетельство о регистрации транспортного средства. договор купли-продажи (купчая), согласно которому определены условия того, какой, у кого и за сколько автомобиль вы покупаете. Документ существует в двух экземплярах – один у покупателя, второй – у продавца; при наличии – другие документы, подтверждающие стоимость авто: инвойс, экспортная декларация и т.д.

Для того, чтобы растаможить авто, необходимо с договором купли-продажи поехать в зарубежный отдел коммуникаций, который указан в техпаспорте, и снять автомобиль с учета. В любом МРЭО этого сделать не получится. Там владелец авто и снимает его с учета. Ему выдают транзитные номера, он становится по месту в электронную очередь и берет талончик. Затем владельца авто вызывают на заполнение необходимых бланков. Все эти данные практически переписываются из договора купли-продажи. Техпаспорт заберут и выдадут временный. Понадобятся также слуги иностранного брокера, чтобы сделать экспортную декларацию. Такая услуга будет стоить € 50-100 (1,7-3,4 тыс. грн).

После прохождения польской таможни владельцу авто проштампуют все документы, за что возьмут в среднем 100-300 грн. С момента прохождения границы у владельца авто будет 10 дней, чтобы сделать техосмотр и приехать в зону таможенного оформления – таможенный терминал, пройдя сертификацию. Таможенный инспектор проведет осмотр автомобиля, "прогонит" его по базе, сравнивая со средней рыночной ценой.

Напомним, в Украине упростили заказ и восстановление водительского удостоверения, а также регистрацию автомобиля при покупке в автосалоне. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что заказать водительское удостоверение или провести его восстановление можно будет в приложении «Дия» или через Единый веб-портал электронных услуг, а забрать готовый документ можно будет в ближайшем сервисном центре МВД.

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