Билл Гейтс вновь сделал прогноз по пандемии коронавируса

Основатель компании Microsoft и богатейший человек планеты Билл Гейтс предположил, что некоторые ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, можно будет ослабить либо отменить уже к концу весны текущего года, передает CNBC.
"Только к концу весны или к лету мы сможем достичь цифр, по которым сможем существенно изменить свое поведение", - спрогнозировал миллиардер.
Также по словам 65-летнего бизнесмена, он не прекратит носить маски, несмотря на то, что привит: "Эта мера предосторожности еще понадобится - вплоть до зимы".
"Я не собираюсь прекращать носить маски или быть осторожным, особенно с пожилыми людьми, которые не были вакцинированы", - сообщил он.
Заметим, что Гейтс получил уже две дозы коронавирусной-вакцины.
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