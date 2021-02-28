Украина Доплата для пенсионеров старше 75 лет: когда введут и сколько заплатят

2021-02-28 15:00

 

Доплаты для пенсионеров старше 75 лет, которые планировали ввести с июля 2021 года, будут начислять лишь с октября.

Об этом предупредил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook.

Он напомнил, что с 1 марта начнется индексация пенсий с коэффициентом 11%, в результате которой выплаты в среднем вырастут на 300 гривен.

"Уже с 1 марта в Украине начнется индексация пенсий. Увеличение выплат составит 11%, или в среднем 300 грн. Повышение пенсий коснется более чем 8 млн наших пенсионеров", - сообщил премьер.

Помимо этого, с октября 2021 года будут начислять доплаты в размере 400 гривен некоторой категории пенсионеров.

"С октября этого года впервые в истории будут установлены постоянные дополнительные доплаты по 400 грн для пенсионеров старше 75 лет", - предупредил Денис Шмыгаль в своем Facebook.

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