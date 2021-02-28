Украина В Румынии произошло землетрясение: может дойти и до Украины

2021-02-28 11:30

В субботу, 27 февраля, в 23:30 в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4 балла по Рихтеру. Отмечается, что это в 340 км от Одессы.

По словам румынских сейсмологов, сейсмическая зона Вранча на данный момент "заблокирована", однако, в 2021 году произойдет землетрясение силой 5,6 – 5,8 баллов. Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

Как стало известно, сейсмологи ежедневно фиксируют два-три малых землетрясения в активной зоне Вранча, но есть вероятность, что сила толчков может возрасти и это дойдет до Украины.

Напомним, ранее Украину задело землетрясение, произошедшее в ночь на 31 января в Румынии. Его магнитуда составила 5,1. Зафиксировали землетрясение в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча. Эпицентр находился на глубине 120 км.

Позже одесситы разошлись во мнениях, чувствовались ли в городе толчки землетрясения, которое ночью 31 января дошло до Украины из Румынии. Некоторые жители города уверяли, что землетрясение было, а их квартиры тряслись, другие же отмечали, что столь слабые отголоски одесситы ощутить не могли, а трястись дома могли от проезжающих рядом фур или трамваев.

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