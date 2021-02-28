Украина Лунный календарь на март 2021. Полный астрологический расклад

2021-02-28 13:00

Март 2021 года начнется с убывающей Луны в Веснах. Общая энергетика будет полная колебаний, но баланс удержать удастся.

6-8 марта будут простыми, несмотря на празднование женского дня. Есть вероятность конфликтов по пустяковым причинам. Если не хотите испортить выходные, лучше воздержитесь от споров. Посещать парикмахерскую не рекомендовано - стрижка может быть неудачной.

9-10 марта пройдут спокойно и продуктивно, есть вероятность новых интересных знакомств, могут случиться веселые посиделки с друзьями и коллегами.

13 марта, в субботу, ожидается Новолуние. Это лучший день месяца, когда можно подстричься, покрасить волосы, обновить гардероб, провести генеральную уборку в квартире, сделать важные покупки и шаги в личной жизни.

14-16 марта окажутся лучшими днями месяца для Дев, Близнецов, Львов, Скорпионов и Стрельцов. Планируйте самые ответственные и сложные дела на этот период.

17-20 марта принесут удачу Весам, Рыбам, Водолеям, Тельцам, Козерогам. С настроением на подъеме вы сможете достичь всего, к чему будете стремиться.

21 марта - первая четверть Луны в Близнецах. В этот день откажитесь от дальних путешествиях и мероприятиях, которые не внушают доверия. Риск окажется неоправданным.

22-24 марта успехи придут к Ракам и Овнам. Планируйте деловую активность, ремонт, переезд. Внимательно относитесь к здоровью, не пейте алкоголь.

25 и 26 марта постарайтесь завершить дела, в том числе финансовые. Найдите время для досуга и близких, позвоните пожилым родственникам.

27 марта, в воскресенье, наступит Полнолуние. Несгибаемая воля Весов, в которой будет Луна, поможет пережить этот день без нехороших последний.

Лунный календарь в таблице на март 2021 года публикуем ниже. Зеленым отмечены самые благоприятные дни для всех знаков Зодиака, красным - неблагоприятные, белым - нейтральные.

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