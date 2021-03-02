Коронавирус В Украине открылась запись в очередь на вакцинацию от Covid-19 - как и где зарегистрироваться

2021-03-02 08:11

В Украине официально запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации против Covid-19. Она будет доступна для граждан в приложении "Дия" или же через национальный контакт-центр по вопросам противодействия пандемии, сообщает пресс-служба Минцифры.

Записаться в очередь на вакцинацию уже может каждый желающий гражданин.

"Мы обеспечиваем возможность записи онлайн, потому что это позволит сделать процесс максимально безопасным, быстрым и удобным. Регистрация через "Дию" позволит уменьшить очереди, поездки и контакты между людьми, а также будет иметь огромный антикоррупционный эффект для страны", – убежден вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как попасть в список ожидания на вакцинацию против Covid-19?

Зайдите на портал "Дия" с помощью квалифицированной электронной подписи или BankID. Перейдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации против Covid-19". Укажите сферу деятельности. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.

Как получить услугу через приложение "Дия"

Чтобы зарегистрироваться через смартфон, загрузите и авторизуйтесь в мобильном приложении "Дия 2.0.".В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank или BankID НБУ. Или обновите приложение "Дия" до последней версии в маркетах, чтобы услуга была доступной.

Зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Запись в лист ожидания вакцинации против Covid-19". Укажите сферу деятельности. Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Проверьте свой номер телефона. Ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.

Как получить услугу через Национальный контакт-центр Минздрава

Позвоните по номеру 0 800 60 20 19. Укажите оператору свои данные (необходимо будет указать регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и номер паспорта). Выберите место, в котором вы хотите вакцинироваться. Ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.

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