В Украине открылась запись в очередь на вакцинацию от Covid-19 - как и где зарегистрироваться

В Украине официально запустили услугу записи в лист ожидания вакцинации против Covid-19. Она будет доступна для граждан в приложении "Дия" или же через национальный контакт-центр по вопросам противодействия пандемии, сообщает пресс-служба Минцифры.
Записаться в очередь на вакцинацию уже может каждый желающий гражданин.
"Мы обеспечиваем возможность записи онлайн, потому что это позволит сделать процесс максимально безопасным, быстрым и удобным. Регистрация через "Дию" позволит уменьшить очереди, поездки и контакты между людьми, а также будет иметь огромный антикоррупционный эффект для страны", – убежден вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как попасть в список ожидания на вакцинацию против Covid-19?
Как получить услугу через приложение "Дия"
Чтобы зарегистрироваться через смартфон, загрузите и авторизуйтесь в мобильном приложении "Дия 2.0.".В приложении можно авторизоваться через Приват24, Monobank или BankID НБУ. Или обновите приложение "Дия" до последней версии в маркетах, чтобы услуга была доступной.
Как получить услугу через Национальный контакт-центр Минздрава
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