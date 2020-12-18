Коронавирус Вакцинация украинцев будет проходить в три этапа - кто и когда получит иммунитет к коронавирусу

2020-12-18 08:28 119

Минздрав Украины представил национальный план вакцинации граждан от китайского коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова,  все будет проходить в три основных этапа.

На первом этапе планируют привить не более 10% от общего количества населения или не менее 700 000 населения. В первую очередь препарат будут колоть работникам медицины. В МОЗ рассчитывают, что это произойдет уже в феврале.

На втором этапе будут вакцинированы пенсионера, работники учреждений образования, дошкольных, школьных и высших учебных заведений, работники, обеспечивающие безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию и ВСУ.

На третьем этапе будут вакцинировать остальных граждан - в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам риска, другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют более высокий уровень заболеваемости коронавирусной болезни.

Вакцинацию в МОЗ планируют проводить на базе существующих кабинетов прививки, которых в Украине 11 346. Также будут созданы мобильные бригады по иммунизации во всех регионах Украины, которые будут иметь необходимую технику для перевозки вакцин. С их помощью рассчитывают прививать до 190 тысяч человек в неделю.

Также вакцинация будет осуществляться через сеть семейных врачей.

На данный момент Минздрав прорабатывает логистику транспортировки вакцины. Некоторые из них требуют специальных холодильников для транспортировки при температуре -70 ° C.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться в феврале 2021 года

2020-12-17 10:12 196

Сколько будет стоить одна доза вакцины от covid-19 для украинцев

2020-11-19 13:16 15701

После Нового года начнутся испытания украинской вакцины на людях

2020-10-22 12:43 1159

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Не только звездочка! Вьетнам начал испытывать на людях собственную вакцину от COVID-19

2020-12-18 10:11 42

Что запрещено в Украине с 19 декабря - полный список новых мер карантина

2020-12-18 09:37 5040

Вакцинация украинцев будет проходить в три этапа - кто и когда получит иммунитет к коронавирусу

2020-12-18 08:28 119

В баре и спортзале подхватить коронавирус проще, чем в транспорте - ученые

2020-12-17 21:30 189
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Не только звездочка! Вьетнам начал испытывать на людях собственную вакцину от COVID-19 2020-12-18 10:11 42
Что запрещено в Украине с 19 декабря - полный список новых мер карантина 2020-12-18 09:37 5040
Вакцинация украинцев будет проходить в три этапа - кто и когда получит иммунитет к коронавирусу 2020-12-18 08:28 119
В баре и спортзале подхватить коронавирус проще, чем в транспорте - ученые 2020-12-17 21:30 189

Лента

10:11 Не только звездочка! Вьетнам начал испытывать на людях собственную вакцину от COVID-19
09:37 Что запрещено в Украине с 19 декабря - полный список новых мер карантина
09:10 Словакия вводит локдаун: завтра ограничивается передвижение граждан и закрывается все
08:28 Вакцинация украинцев будет проходить в три этапа - кто и когда получит иммунитет к коронавирусу
22:00 Кулеба: Дипломаты РФ отказываются от контактов
21:30 В баре и спортзале подхватить коронавирус проще, чем в транспорте - ученые
21:00 Украинцы массово теряют работу, людей заменяют машинами: "Нужно переучиваться на..."
20:30 Луческу получил наказание за скандальный матч против "Колоса"
20:00 Гирлянды и фейерверки на Новый год: что категорически нельзя делать
19:30 Синоптик рассказала о погодных «качелях» перед выходными