Коронавирус Вакцинация украинцев будет проходить в три этапа - кто и когда получит иммунитет к коронавирусу

2020-12-18 08:28 119

Минздрав Украины представил национальный план вакцинации граждан от китайского коронавируса. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, все будет проходить в три основных этапа.

На первом этапе планируют привить не более 10% от общего количества населения или не менее 700 000 населения. В первую очередь препарат будут колоть работникам медицины. В МОЗ рассчитывают, что это произойдет уже в феврале.

На втором этапе будут вакцинированы пенсионера, работники учреждений образования, дошкольных, школьных и высших учебных заведений, работники, обеспечивающие безопасность государства, включая ГСЧС, Нацполицию и ВСУ.

На третьем этапе будут вакцинировать остальных граждан - в возрасте от 17 до 59 лет, которые относятся к группам риска, другие категории населения и профессиональных групп, которые имеют более высокий уровень заболеваемости коронавирусной болезни.

Вакцинацию в МОЗ планируют проводить на базе существующих кабинетов прививки, которых в Украине 11 346. Также будут созданы мобильные бригады по иммунизации во всех регионах Украины, которые будут иметь необходимую технику для перевозки вакцин. С их помощью рассчитывают прививать до 190 тысяч человек в неделю.

Также вакцинация будет осуществляться через сеть семейных врачей.

На данный момент Минздрав прорабатывает логистику транспортировки вакцины. Некоторые из них требуют специальных холодильников для транспортировки при температуре -70 ° C.

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