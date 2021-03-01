Украина В Украине ввели новые правила удаленной работы: что стоит знать

2021-03-01 19:00

Украинцы получили право законно работать удаленно. Однако сначала работодатель должен разъяснить работнику его права и обязанности и проинформировать под расписку об условиях труда, наличии на рабочем месте, опасных и вредных производственных факторов, которые еще не устранены, и возможных последствиях их влияния на здоровье, его права на льготы и компенсации за работу в таких условиях в соответствии с законодательством и коллективным договором.

Новые правила вводятся согласно Закону №1213-IX, который вступил в действие 27 февраля. Об этом сообщается на сайте ВР. Дистанционная работа – в основном, умственный труд с использованием информационно-коммуникационных технологий. Надомная же, как правило, ручной физический труд с использованием технических средств (инструмента, приборов, инвентаря), необходимых для производства продукции, оказания услуг, выполнения работы.

Дистанционная работа может выполняться в любом место по выбору работника. Он самостоятельно несет ответственность за обеспечение безопасных и безвредных условий труд по выбранному месту работы. При этом дистанционную работу можно совмещать с работой в офисе. Надомная работа выполняется работником по месту жительства или в других определенных им помещениях, с четко закрепленным рабочим местом. При этом закон предусматривает, что "надомный" сотрудник не может менять место своей работы без согласования с работодателем.

Работник-дистанционщик распределяет свое рабочее время на собственное усмотрение, при этом общая продолжительность не может превышать 40 часов. Правила внутреннего трудового распорядка на него не распространяются. Однако работодатель может обязать дистанционного сотрудника работать по графику предприятия, если это будет прописано в трудовом договоре. На надомного работника распространяется режим работы предприятия. Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов на неделю. Кроме этого, в трудовом договоре можно прописать иной режим работы.

Дистанционная работа может вводиться приказом владельца на время угрозы распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника и т.п. Также работник может требовать временный, сроком до двух месяцев, перевод на дистанционную работу, если на рабочем месте относительно него были совершенные действия, которые содержат признаки дискриминации. Но работнику это еще нужно доказать. Надомная работа может быть введена исключительно для лиц, которые имеют практические навыки выполнение определенных работ или могут быть научены таким навыкам.

Работодатели должны обязательно ознакомить работников с приказами (распоряжениями), уведомлениями и другими документами с использованием определенных в трудовом договоре средств электронной связи. Соответственно подтверждение об ознакомлении допускается путем обмена электронными документами.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире