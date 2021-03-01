На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими бойцами: много раненых

В понедельник, 1 марта, недалеко от населенного пункта Водяное на Донбассе, автомобиль с украинскими военными подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток".
В результате подрыва один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование.
Пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
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