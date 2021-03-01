Украина На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими бойцами: много раненых

2021-03-01 21:30

В понедельник, 1 марта, недалеко от населенного пункта Водяное на Донбассе, автомобиль с украинскими военными подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщается на Facebook-странице оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате подрыва один военнослужащий ВСУ получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирование.

Пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают надлежащую медицинскую помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

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