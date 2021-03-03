Украина Нулевая декларация, кому придется показать свои доходы по новым правилам: "Если есть наличка..."

2021-03-03 17:05

В Украине собираются ввести новые декларации о доходах

Это предусмотрено законопроектом №5153, который разработал и подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, пишет «Обозреватель».

Документом предлагается ввести "нулевую" декларацию для всех, кто хочет узаконить заработок в тени, ведь по разным данным от 30% до 50% украинского ВВП находится в тени. При этом около 3,4 млн украинцев (данные Госстата) в работоспособном возрасте официально нигде не работают и не показывают свои доходы.

Чтобы узаконить имущество и активы, заработанные в тени, нужно будет один раз подать декларацию в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022 года. Если есть наличка, ее нужно положить на счет в банке или приобрести облигации внутреннего госзайма (ценные бумаги).

Отмечается, что наказывать за задекларированные "теневые" активы не будут. Это позволит один раз показать свое состояние, а дальше жить, не нарушая закон.

«Нулевую» декларацию должны подавать украинцы, которые имеют гражданство а также украинцы, которые на момент получения дохода имели гражданство.

А вот не обязаны ее подавать те, кто с 2005 года заполняли декларацию согласно антикоррупционному законодательству (кроме как в случае, если они участвовали в конкурсе и проиграли его), а также несовершеннолетние и недееспособные украинцы.

Декларировать нужно любые активы, в том числе движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, корпоративные права.

Сколько придется заплатить?

5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах Украины и других активов, находящихся (зарегистрированных) в Украине;

9% – валюта, на счетах в банках и ​​другие активы, которые находятся за границей, право денежного требования к нерезидентам;

2,5% – по ОВГЗ, приобретенным в период с 01 января 2021 по 20 июня 2022 года. до подачи декларации.

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