Украина В Украине могут взлететь цены на бензин: названа главная причина

2021-03-03 18:30

Рост мировых цен на нефть вызовет рост цен на бензин в Украине - стоимость одного литра бензина А-95 может подняться до 36-38 гривен/литр.

Об этом в комментарии "Апострофу" рассказали финансовые аналитики.

Если нефть на мировом рынке подорожает до 100 долларов/баррель, розничная цена на бензин в Украине составит около 6 гривен на литре.

"Плюс еще около 2 гривен/литр - это то, что еще не "доехало" с предыдущего подорожания. То есть в целом – 8 гривен/литр", - отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Итак, если сейчас средняя розничная цена бензина А-95 в Украине составляет 28 гривен/литр, то при нефти по 100 долларов/баррель он может подорожать до 36 гривен/литр. И это - при условии, что не будет девальвировать гривна.

По расчетам Сергея Куюна, если при нефти по 100 долларов доллар дорастет до 30 гривен, цена бензина будет еще на 2 гривны выше. Но это, скорее, пессимистический сценарий.

К слову, подорожание бензина и дизтоплива, в свою очередь, вызовет рост цен на другие товары.

"У нас логистика в значительной степени перешла на автотранспорт, а это может составлять в цене товаров от 20% до 40%", - пояснил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

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