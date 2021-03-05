В ООН заявили, что пришло время начать сокращение использования угля на 80%

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к поэтапному отказу от использования угля в электроэнергетике, чтобы не допустить глобального повышения температуры.
По его мнению, это станет важнейшим шагом, чтобы не допустить повышения температуры выше 1,5 градуса по Цельсию.
“Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года”, – сказал Гутерриш.
Глава ООН считает, что пришло время более решительно отказываться от угля как источника электроэнергии. Делать это нужно поэтапно по трем приоритетным направлениям:
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