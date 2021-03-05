Экономика В ООН заявили, что пришло время начать сокращение использования угля на 80%

2021-03-05 10:12

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к поэтапному отказу от использования угля в электроэнергетике, чтобы не допустить глобального повышения температуры.

По его мнению, это станет важнейшим шагом, чтобы не допустить повышения температуры выше 1,5 градуса по Цельсию.

“Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года”, – сказал Гутерриш.

Глава ООН считает, что пришло время более решительно отказываться от угля как источника электроэнергии. Делать это нужно поэтапно по трем приоритетным направлениям:

  1. Отменить все запланированные проекты по строительству угольных электростанций и покончить с зависимостью от угля.
  2. Прекратить международное финансирование угольных электростанций и переключить инвестиции на проекты в области возобновляемых источников энергии.
  3. Создавать новые рабочие места путем развития чистых источников энергии, что позволит решать проблему неизбежной потери работы на шахтах.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине пятый день подряд растет число новых случаев COVID-19 - ситуация по областям

2021-03-05 10:41

Что нельзя дарить женщинам на 8 марта ни в коем случае - главные ошибки мужчин

2021-03-05 09:39

В Китае и Африке начали массово подделывать вакцины от коронавируса, - Интерпол

2021-03-05 09:11

Одной из стратегических задач администрации Байдена считают противостояние с РФ

2021-03-05 08:28

Еще новости в разделе "Экономика"

В ООН заявили, что пришло время начать сокращение использования угля на 80%

2021-03-05 10:12

НБУ изменил главную ставку в Украине: экономист рассказал о последствиях

2021-03-04 19:30

Из-за цены на нефть назрели серьезные противоречия между Саудовской Аравией и РФ

2021-03-02 15:46

Украинцы начнут выводить намного больше денег за границу - раскрыты прогнозы банкиров

2021-03-01 15:45
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

В ООН заявили, что пришло время начать сокращение использования угля на 80% 2021-03-05 10:12
НБУ изменил главную ставку в Украине: экономист рассказал о последствиях 2021-03-04 19:30
Из-за цены на нефть назрели серьезные противоречия между Саудовской Аравией и РФ 2021-03-02 15:46
Украинцы начнут выводить намного больше денег за границу - раскрыты прогнозы банкиров 2021-03-01 15:45