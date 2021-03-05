Экономика В ООН заявили, что пришло время начать сокращение использования угля на 80%

2021-03-05 10:12

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к поэтапному отказу от использования угля в электроэнергетике, чтобы не допустить глобального повышения температуры.

По его мнению, это станет важнейшим шагом, чтобы не допустить повышения температуры выше 1,5 градуса по Цельсию.

“Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года”, – сказал Гутерриш.

Глава ООН считает, что пришло время более решительно отказываться от угля как источника электроэнергии. Делать это нужно поэтапно по трем приоритетным направлениям:

Отменить все запланированные проекты по строительству угольных электростанций и покончить с зависимостью от угля. Прекратить международное финансирование угольных электростанций и переключить инвестиции на проекты в области возобновляемых источников энергии. Создавать новые рабочие места путем развития чистых источников энергии, что позволит решать проблему неизбежной потери работы на шахтах.

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