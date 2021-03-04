Украина Украинцам назвали цену на электроэнергию с 1 апреля

2021-03-04 16:40

Тариф на электроэнергию для бытовых потребителей в апреле, вероятно, останется прежним и составит 1,68 грн./кВт-ч.

Об этом на пресс-конференции по итогам года работы Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Этот вопрос сейчас обсуждается в Министерстве энергетики. Скорее всего, тариф для населения останется 1,68 грн./кВт-ч", — сказал он.

При этом Шмыгаль отметил, что это не свидетельствует о том, что изменения в стоимости не произойдут в будущем. Он объяснил, что любой товар должен продаваться по рыночной цене, которая может как снижаться, так и расти.

Глава правительства считает, что при появлении дисбалансов платить больше нужно богатым, а не способным вносить полную плату государство должно помогать.

Напомним, с начала января в Украине отменили льготный тариф для населения на первые 100 кВт электроэнергии, который составлял 90 коп./кВт-ч. Теперь действует фиксированная цена 1,68 грн./кВт-ч. Кабмин принял решение о выплате компенсации пользователям электрического отопления, на которых сильно отразилась отмена льготного тарифа на электроэнергию.

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