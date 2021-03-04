Украина Госслужащих стало больше: кого причислили к бюджетникам

2021-03-04 20:00

Верховная рада приняла за основу закон, согласно которому главы горадминистраций станут государственными служащими. За соответствующий законопроект №4298 проголосовали 229 парламентариев.

"За" проголосовали 229 парламентариев.

Этот документ излагает закон "О местных государственных администрациях" в новой редакции.

Полномочия и задачи местных государственных администраций четко распределены в пределах трех ключевых направлений:

координация территориальных органов (подразделений) центральных органов исполнительной власти;

обеспечение законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

выполнение отдельных полномочий органов местного самоуправления (до внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины).

В документе прописано, что главы МДА с 1 января 2022 года становятся государственными служащими, на которых распространяются все запреты, ограничения, а также права и обязанности, предусмотренные ЗУ "О государственной службе".

Вводится принцип ротации, который предусматривает, что полномочия председателей РГА прекращаются по истечении трехлетнего срока их деятельности в пределах одного района, с возможностью дальнейшего перевода (ротации) в другую административно-территориальную единицу Украины.

Также формируется кадровый резерв глав местных госадминистраций.

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