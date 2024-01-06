Богатые начнут платить больше: в Украине хотят изменить шкалу налогов

В Украине хотят изменить шкалу налогов с граждан.
Об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей, пишет РБК-Украина, ссылаясь на мероприятие Центра экономической стратегии (ЦЭС).
Так, Национальная стратегия доходов Украины предусматривает возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы.
По словам Воробей, в основе лежит европейский принцип, кратко звучащий: "Богатые платят больше".
"Это такой сленговый принцип, который закладывают наши европейские партнеры", - сказала она.
При этом Воробей признала, что сейчас до перехода на прогрессивную шкалу, которая предусматривает более высокие ставки по большим доходам, из-за проблем с администрированием доходов.
"Чтобы у нас при введении такой шкалы одновременно все не стали "бедными". Это не наша цель. Поэтому когда сможем контролировать доходы, мы будем переходить на дифференцированную шкалу", - рассказала она.
Следует отметить, что на данный момент налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%. Она не зависит от суммы доходов. Прогрессивная шкала подразумевает более высокие ставки для больших доходов.