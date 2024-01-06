Жизнь Богатые начнут платить больше: в Украине хотят изменить шкалу налогов

2024-01-06 13:30

В Украине хотят изменить шкалу налогов с граждан.

Об этом заявила заместитель министра финансов Светлана Воробей, пишет РБК-Украина, ссылаясь на мероприятие Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Так, Национальная стратегия доходов Украины предусматривает возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы.

По словам Воробей, в основе лежит европейский принцип, кратко звучащий: "Богатые платят больше".

"Это такой сленговый принцип, который закладывают наши европейские партнеры", - сказала она.

При этом Воробей признала, что сейчас до перехода на прогрессивную шкалу, которая предусматривает более высокие ставки по большим доходам, из-за проблем с администрированием доходов.

"Чтобы у нас при введении такой шкалы одновременно все не стали "бедными". Это не наша цель. Поэтому когда сможем контролировать доходы, мы будем переходить на дифференцированную шкалу", - рассказала она.

Тем временем, министр финансов Сергей Марченко заявил, что о конкретных ставках говорить пока рано, но «прогрессивная шкала в той или иной степени обязательно будет введена» из-за общественного запроса на справедливость.

Следует отметить, что на данный момент налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%. Она не зависит от суммы доходов. Прогрессивная шкала подразумевает более высокие ставки для больших доходов.