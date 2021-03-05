Украина Степанов опроверг новости о массовых отказах медиков вакцинироваться и пообещал им 23 тыс зарплаты

2021-03-05 12:42

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство добьется достойных зарплат для медработников.

"Медики сегодня - настоящие герои, поэтому повышение им зарплат - моя принципиальная позиция. Минимальная зарплата врача должна быть не менее 23 тысяч гривен, среднего медицинского персонала - 17 тысяч гривен, младшего - 12 тысяч гривен", - написал глава МОЗ в своем Facebook.

Напомним, накануне чиновник накануне отправился в Винницкую область, где принял участие в открытии нового отделения для COVID-больных в Клиническом центре инфекционных болезней в Березино.

Ранее глава МОЗ категорически опроверг информацию о массовых отказах медработников вакцинироваться от коронавируса.

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