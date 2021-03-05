Украина В ТКГ не исключают новой эскалации ситуации на Донбассе - названы реальные причины

2021-03-05 17:29

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш не исключает новой эскалации ситуации на Донбассе. По его мнению, путем эскалации Москва попытается подтолкнуть Украину к переговорам с сепаратистами.

Гармаш отреагировал на недавние обвинения российской стороны в том, что Украина якобы специально провоцирует эскалацию ситуации на Донбассе.

“То есть эскалация будет с той стороны, но виноваты мы в ней заранее. Это говорит о том, что будет краткосрочное, надеюсь, что краткосрочное, обострение на фронте, чтобы запугать украинское руководство и наших западных партнеров, которые не хотят военной эскалации, и заставить сесть за стол переговоров непосредственно с Донецком и Луганском “, – сказал он.

Также Гармаш признал, что переговоры в рамках ТКГ все еще находятся в тупике из-за позиции России.

“Работа в ТКГ сегодня как никогда в тупике в том плане, что Украина настаивает на том, что она должна вести диалог с Россией, а Россия настаивает на том, что мы должны вести диалог с так называемой “второй стороной” – Донецком и Луганском “, – добавил он.

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