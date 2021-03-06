Украина В Украине вступили в силу новые правила перевозки детей в транспорте

2021-03-06 12:00

С 4 марта в Украине начали действовать обновленные правила перевозки детей в транспорте. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

В частности, в соответствующем постановлении Кабмина дополнили определение детской удерживающей системы (вместо специальных средств), убрали возраст ребенка, оставили только рост (145 см); убрали требование относительно пользования детскими удерживающими системами на транспортных средствах, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, и специализированными транспортными средствами (медицинской помощи, Минобороны, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, СБУ, ГСО); и дополнили пункт относительно правил использования детских удерживающих систем в транспортных средствах.

Детская удерживающая система теперь как оборудование, способное удерживать ребенка в сидячем или наклоненном положении, которая в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшает опасность травмирования ребенка.

Детей ростом менее 145 см запрещается перевозить в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем. Исключением являются средства общественного транспорта.

"За прошлый год в Украине произошло 4 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибло и 3957 - травмированы. В течение прошлого года полицейские составили 2 664 административные постановления за нарушение правил перевозки детей", - привел статистику Белошицкий, подчеркивая важность нововведений.

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