Украина Рада ввела новые сроки установки газовых счетчиков для украинцев

2021-03-06 14:00

 

В Украине продлили срок на установку счетчиков газа населению до 1 января 2023 года.

Соответствующий законопроект во втором чтении поддержали 244 депутата Верховной Рады.

 Проект закона предусматривает введение 100% коммерческого учета природного газа. Контроль за выполнением этого требования осуществляет Нацкомиссия по энергетике и коммунальным тарифам (НКРЭКУ).

При этом за основу этот закон Рада приняла в середине февраля. Изначально предполагалось, что счетчики газа появятся у всех украинцев до 2021 года, но этого не произошло.

Ранее мы сообщали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 7 компаний, сбывающих газ, за нарушение прав потребителей в процессе продажи газа населению.

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