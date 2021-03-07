Украина В Украине ударят морозы до минус 10: синоптики дали детальный прогноз на начало недели

2021-03-07 10:30

Холодная погода не планирует уходить из Украины и в некоторых регионах температура упадет до отметки в -10 градусов.

Свежий прогноз погоды публикует Укргидрометеоцентр.

В понедельник, 8 марта, в большинстве регионов Украины ожидается дождь с мокрым снегом. В западных областях днем будет от +1 до +6 градусов, на Востоке - до +4, в центральных - до +5 градусов, на Севере возможны небольшие морозы до -1. Теплее всего будет на Юге, где воздух прогреется до +6..+8 градусов.

Существенное похолодание синоптики прогнозируют на вторник, 9 марта. Если в южных областях будет тепло до +8 градусов, то жителям западных, центральных и северных регионов следует готовиться к ночным морозам до -8..-10 градусов. Несмотря на существенное снижение температуры, во вторник будет преимущественно солнечная погода без осадков. Небо затянет тучами в Закарпатской, Черновицкой, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

10 марта похолодает уже в большинстве регионов. На Востоке ночью ожидается от -8 до -10 градусов, на Юге - до -7, в западных и центральных областях - до -7..-9 градусов, а холоднее всего будет в Сумской области, где синоптики прогнозируют до -11 градусов мороза. Во всех областях без исключения днем будет солнечно.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире