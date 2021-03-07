Украина Стало известно, сколько украинцев в марте получат прибавку в 1000 гривен

2021-03-07 11:00

С 1 марта 2021 Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ПФУ.

Перерасчет пенсий «почувствовали на себе» 9,75 млн пенсионеров.

Отмечается, что минимальный размер повышения пенсионных выплат составил 100 гривен, которые получили 46,3 % пенсионеров.

Прибавку в размере более 100 гривен и до 400 гривен получат 31,8 % пенсионеров.

Кроме того, есть и те граждане, кто после перерасчета выплат получат надбавку в размере 1000 гривен – их всего 3,3%.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире