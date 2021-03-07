С 1 марта 2021 Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы ПФУ.
Перерасчет пенсий «почувствовали на себе» 9,75 млн пенсионеров.
Отмечается, что минимальный размер повышения пенсионных выплат составил 100 гривен, которые получили 46,3 % пенсионеров.
Прибавку в размере более 100 гривен и до 400 гривен получат 31,8 % пенсионеров.
Кроме того, есть и те граждане, кто после перерасчета выплат получат надбавку в размере 1000 гривен – их всего 3,3%.
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