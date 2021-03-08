Украина В Украине сорвали самый большой лотерейный джекпот – больше 33 миллионов

2021-03-08 17:30

 

Один из игроков лотереи "Супер лото" выиграл самый большой джекпот Украины - 33 миллиона 32 тысячи гривен.

Об этом сообщается на сайте "Украинской национальной лотереи".

Отмечается, что игрок приобрел многотиражный билет "Супер Лото" утром 4 марта на 6 полей и 5 розыгрышей подряд.

"Поздравляем нашего победителя и ждем в офисе УНЛ для получения выигрыша", - добавили в УНЛ, не назвав личность победителя.

Также в УНЛ сообщили, что теперь новый джекпот стартует с 3 миллионов гривен.

Отметим, что лотерейные выигрыши в Украине облагаются налогом - 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Таким образом, победителю придется заплатить почти 6,5 млн гривен налога.

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