Украина Украинцам напомнили о налоге на дополнительный доход

2021-03-08 20:30

До 1 мая украинцы, имеющие дополнительный доход, должны подать декларации и заплатить налоги.

Согласно Налоговому кодексу Украины, только за продажу жилья нужно оплатить 5%, а за остальные виды дополнительного дохода – по 18%.

Подавать декларации о доходах нужно в налоговую по месту регистрации, а декларировать нужно:

- доход от независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т.д.) – 18%;

- доход от аренды недвижимости – 18%;

- прибыль от ценных бумаг – 18%;

- вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

- подарки и не целевая благотворительность – 18%;

- доход от продажи недвижимости – 5%.

Также, согласно Налоговому кодексу, украинцы, проживающие не по месту регистрации, годовую декларацию должны подавать в контролирующий орган не по месту жительства, а согласно паспортным данным.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам могут объявить налоговую амнистию. Председатель Комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев рассказал о планах вывода «из тени» 30 миллиардов долларов.

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