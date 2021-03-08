В Украине ударит мороз до минус 10, будет пролетать снег: синоптик озвучила детальный прогноз

Рабочая неделя в Украине начнется морозами до минус 10 градусов и снегом.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, 9 марта в центральных областях Украины повсеместно будет сухо, даже солнечно, однако холодно. Ночью в -5-8 градусов, днем около нуля.
На Западной Украине осадков не предвидится. Ночью -4-7 градусов, днем -2 + 2 градуса.
Ни снега, ни дождя завтра на севере Украины также не предвидится. Ночью 9 марта ожидается -5-10 градусов, днем около нуля, в Сумской и Черниговской кое -2-4 градуса.
9 марта на юге Украины также без осадков. Ночью -1-4 градуса, днем +4 + 7 градусов.
На востоке Украины завтра без осадков, лишь ночью местами небольшой снег. Ночью -5-10 градусов, днем -3 + 2 градуса.
9 марта в Киеве ожидается холодная погода с ночной температурой воздуха -5-7 градусов, днем около нуля. Ветер северо-западный, угомонится до умеренного. Без существенных осадков.
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