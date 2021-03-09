Курьезы В Швейцарии на референдуме избиратели одобрили запрет ношения паранджи

2021-03-09 12:00

В Швейцарии на референдуме избиратели одобрили запрет ношения одежды, полностью закрывающее лицо.

Об этом сообщает CNN.

Предложение, которое вызвало споры, поддержали 51,21% тех, кто голосовал и большинство из 26 кантонов (административно-территориальная единица в Швейцарии – ред.). Против голосовали 48,79%.

Полностью закрывать лицо будет запрещено во всех публичных местах, в том числе на улицах, в госучреждениях, в общественном транспорте, в ресторанах, магазинах и в сельской местности. Запрет касается, в частности мусульманской одежды – никаба и бурки.

Единственным исключением будут места поклонения и другие священные места. Маски также будут разрешены, если их используют по соображениям безопасности и здоровья, из-за погоды и в ситуациях, когда это является “местным обычаем”, например, на карнавалах.

Никаких дополнительных исключений, в том числе для туристов, не предусмотрено.

Референдум был инициирован несколькими группами, включая правую швейцарскую Народную партию. В тексте принятого предложения не упоминается прямо ислам, но в швейцарских СМИ его часто называют “запретом паранджи”.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире