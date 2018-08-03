Мир фото Данию захлестнули массовые протесты против запрета паранджи и хиджаба

2018-08-03 13:46 102

В Копенгагене более тысячи жителей вышли на акции протеста против закона, который запрещает по улицам ходить в парандже.

Как сообщают СМИ, протестующие обвиняют правительство Дании в ограничении прав женщин одеваться так, как им хочется.

Закон, который приняли в конце мая вызвал споры и среди граждан, и в самом правительстве. Авторы инициативы из "Датской народной партии" утверждают, что таким образом борются с экстремизмом. Однако оппозиция видит в нем ограничение свободы человека.

ПОКАЖИ ЛИЧИКО! В НИДЕРЛАНДАХ ЗАПРЕТИЛИ НОСИТЬ ПАРАНДЖУ, НИКАБ И ЧАДРУ

Согласно новому закону, полиция уполномочена проинструктировать женщин о необходимости снять паранджу или приказать покинуть общественное место.

Напомним, в конце июня запрет на ношение одежды с закрытым лицом в некоторых общественных местах ввели в Нидерландах.

Аналогичные законы уже есть во Франции, Германии, Бельгии и Швейцарии.