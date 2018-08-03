Мир фото Данию захлестнули массовые протесты против запрета паранджи и хиджаба

2018-08-03 13:46 102

В Копенгагене более тысячи жителей вышли на акции протеста против закона, который запрещает по улицам ходить в парандже. 

Как сообщают СМИ, протестующие обвиняют правительство Дании в ограничении прав женщин одеваться так, как им хочется.

Закон, который приняли в конце мая вызвал споры и среди граждан, и в самом правительстве. Авторы инициативы из "Датской народной партии" утверждают, что таким образом борются с экстремизмом. Однако оппозиция видит в нем ограничение свободы человека.

ПОКАЖИ ЛИЧИКО! В НИДЕРЛАНДАХ ЗАПРЕТИЛИ НОСИТЬ ПАРАНДЖУ, НИКАБ И ЧАДРУ

Согласно новому закону, полиция уполномочена проинструктировать женщин о необходимости снять паранджу или приказать покинуть общественное место.

Напомним, в конце июня запрет на ношение одежды с закрытым лицом в некоторых общественных местах ввели в Нидерландах.

Аналогичные законы уже есть во Франции, Германии, Бельгии и Швейцарии.

Еще по теме

Протестующие прорвали оцепление Верховной Рады - пострадали трое полицейских

2018-06-19 12:13 2870

"Он нам не царь": по всей России начались протесты

2018-05-05 13:30 5183

Лидер Майдана Армении попросил протестующих не мешать работе парламента

2018-05-03 10:44 3843

ЕС пояснил Армении, как после Майдана нужно формировать новую власть

2018-04-30 15:14 3322

Еще новости в разделе "Мир"

В Европу идет экстремальная жара - завтра температура поднимется до +47°C

2018-08-03 14:15 87

фото Данию захлестнули массовые протесты против запрета паранджи и хиджаба

2018-08-03 13:46 102

В школах Франции запретили смартфоны, планшеты, ноутбуки и часы

2018-08-02 14:45 402

Трамп прокомментировал суд над Манафортом

2018-08-01 18:00 654
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Европу идет экстремальная жара - завтра температура поднимется до +47°C 2018-08-03 14:15 87
фото Данию захлестнули массовые протесты против запрета паранджи и хиджаба 2018-08-03 13:46 102
В школах Франции запретили смартфоны, планшеты, ноутбуки и часы 2018-08-02 14:45 402
Трамп прокомментировал суд над Манафортом 2018-08-01 18:00 654

Лента

14:43 Разведка США заявила о готовящемся вмешательстве Москвы в выборы в Конгресс
14:15 В Европу идет экстремальная жара - завтра температура поднимется до +47°C
фото 13:46 Данию захлестнули массовые протесты против запрета паранджи и хиджаба
13:14 Семьям пропавших без вести на Донбассе дадут пенсии в связи с потерей кормильца
12:45 В Персидском заливе назревает новая война из-за нефти и транспортных путей
КАРТА 12:13 Ситуация на Донбассе: сепаратисты бьют из гранатометов, четверо раненных
КАРТА 11:44 В Украину вернулась летняя жара - днем термометры покажут до +32°C
11:12 Отравление шаурмой в Киеве: число пострадавших выросло до 83 человек
видео 10:43 Усик исполнил песню "Браття", под которую выходит в ринг и решил сняться в клипе
КАРТА 10:11 Сегодня возле метро Демеевская в Киеве до вечера ограничат движение транспорта