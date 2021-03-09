Украина Смертельное ДТП в Польше: что сейчас с пострадавшими украинцами из автобуса Познань-Херсон

2021-03-09 11:15

В польских больницах по состоянию на 9 марта остаются 24 украинца, которые пострадали в ДТП с участием автобуса Познань-Херсон, сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные МИД.

При этом девять госпитализированных - в тяжелом состоянии.

"По состоянию на 7 часов 9 марта, по информации МИД Украины, в лечебных учреждениях Республики Польша находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - отмечается в сообщении.

Таким образом, за минувшие сутки ни одного из пострадавших не выписали из больницы, в то время, как днем ранее больницы покинули четверо пострадавших в ДТП.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире