Украина Лидером по уровню вакцинации от коронавируса стала Донецкая область

2021-03-09 12:15

В Украине, с начала кампании вакцинации против коронавируса, прививки получили уже 19 118 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Сумской области. За минувшие сутки, в частности, привили 1 171 человека. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает пресс-служба Минздрава.

"С начала кампании привито 19 118 человек, из них получили 1 дозу 19 118 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки прививку получили 1 171 человек.

"За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (294 прививки), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (2474 прививки), наименьшее - в Сумской области (350 прививок)", - сказано в сообщении.

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