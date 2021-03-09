Украина Степанов обвинил критиков индийской вакцины в работе на страну-агрессора

2021-03-09 13:00

Глава Минздрава считает, что в стране проводится антивакцинальная кампания, которая специально направлена на давление на национальную безопасность Украины.

Максим Степанов уверен, что за массовой критикой вакцинации стоят политсилы, добивающиеся использования в Украине препарата российского производства.

"В информационном пространстве страны развернута целенаправленная антивакцинальная кампания. Одним из возможных заказчиков антивакцинальной истерии, в том числе, есть люди, которые всеми правдами и неправдами хотят, чтобы Украина не использовала вакцины ведущих стран мира, которые изготовлены ведущими компаниями мира... А использовали только вакцину, которая производится в стране-агрессоре", - заявил министр здравоохранения.

Он опроверг некоторые фейки относительно прививочной компании. В частности, он заявил, что никаких тяжелых последствий после инъекции в Украине не зафиксировано.

"На 20 тысяч прививок мы получили 185 сообщений о побочных эффектах от иммунизации. Мы фиксируем любые сообщения о побочных эффектах от вакцинации - начиная от покраснения кожи до повышения температуры... У нас был один случай, когда, чтобы перестраховаться, был медицинский уход за пациентом - у него была в течение нескольких дней повышенная температура", - добавил Степанов.

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